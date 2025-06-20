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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! TMSF ikinci el araçları satışa çıkardı: İşte detaylar ve katılım şartları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan Naksan Grubu şirketlerine ait 26 aracı kapsayan “Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü 9,33 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıyor. İhale, 16 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! TMSF ikinci el araçları satışa çıkardı: İşte detaylar ve katılım şartları
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 15:23

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı şirketlere ait toplam 26 aracı kapsayan "Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa sunuyor. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, araç filosunun muhammen bedeli 9 milyon 330 bin TL olarak belirlendi.

Satış, kapalı zarfla teklif ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanacağı ihale yoluyla yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 933 bin TL teminat yatırması şart koşuluyor.

Araçlardan 21’i Naksan Holding A.Ş., 4’ü Akkoza Mensucat A.Ş. ve 1’i ise Ansa Otomasyon Ltd. Şti.’ye ait. TMSF, söz konusu araçları bir bütün olarak “ticari ve iktisadi bütünlük” şeklinde satışa çıkarıyor.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! TMSF ikinci el araçları satışa çıkardı: İşte detaylar ve katılım şartları

İHALE TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye son teklif verme tarihi 14 Temmuz 2025 saat 16.00 olarak açıklandı. Kapalı zarfla sunulan teklifler, bu tarihe kadar Satış Komisyonu’na elden teslim edilecek. İhale ise 16 Temmuz 2025 saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

Kapalı zarfların açılmasının ardından, en yüksek teklif sahipleri arasında açık artırma yapılacak. Gerekli görülmesi halinde pazarlık usulü de devreye alınabilecek.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! TMSF ikinci el araçları satışa çıkardı: İşte detaylar ve katılım şartları

ŞARTNAME ÜCRETİ VE DİĞER DETAYLAR

İhaleye katılım için gerekli şartname, TMSF merkezinden 10 bin TL karşılığında temin edilebilecek. Bu bedel iade edilmeyecek. Şartnameyi satın almayanlar, gerekli belgeleri tamamlamayanlar veya yönetmelik gereği ihaleye katılamayacak durumda olanlar başvuru yapamayacak.

Araçlar üzerindeki rehin, haciz gibi kısıtlamalar satış sonrasında kaldırılacak. Geçmişe dönük borçlar ise belirli koşullar altında ve Kurul kararıyla çözüme kavuşturulabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru süreciyle ilgili tüm gelişmeler TMSF’nin ilan panosundan ve Satış Komisyonu’ndan takip edilebilecek.

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ETİKETLER
#ikinci el araç
#ikinci el araç fiyatları
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (tmsf)
#Ekonomi
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