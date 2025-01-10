Araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Markalar kampanya ve taksit seçeneklerini duyurdu: İşte en ucuz 10 otomobil

10 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:32

2025 yılına girilmesiyle birlikte otomobil piyasasında fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken, kredi faiz oranlarında hafif bir düşüş dikkat çekiyor. Sıfır otomobil alma hayali kuran milyonlarca kişi, fiyat ve kampanya arayışına başladı. Markalar ise bütçe dostu kampanyalar ve uygun taksit seçenekleriyle alıcılara cazip fırsatlar sunmaya çalışıyor. İşte 2025’in öne çıkan en hesaplı 10 otomobili ve sundukları özellikler…

2025 yılına hızlı bir giriş yaparken, otomobil piyasasında sıfır araçlara olan talep dikkat çekiyor. Artan talepler ve kampanyalar, alıcıları cezbediyor. Öte yandan, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araçlarla yarıştığı bu dönemde, üreticiler hem ekonomik hem de yenilikçi modelleriyle piyasada iddialı olmayı sürdürüyor.

İşte 2025 yılında Türkiye’de satışa sunulan en uygun fiyatlı 10 otomobil modeli ve detayları:

1. Hyundai i10

Türkiye’de üretilen Hyundai i10, kompakt boyutları ve uygun fiyatıyla şehir içi ulaşım arayanlar için ideal bir seçenek.

Fiyat: 1.010.000 TL’den başlıyor.

2. Hyundai i20 ve Bayon

Hyundai i20, modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekerken, Hyundai Bayon geniş iç hacmiyle öne çıkıyor.

Fiyatlar: i20: 1.206.000 TL, Bayon: 1.314.000 TL.

3. Dacia Sandero Stepway

Yakıt tasarrufuyla bilinen Sandero Stepway, bir depo benzinle yaklaşık 1000 km yol alabiliyor. Hem aile hem de ticari kullanım için uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat: 1.099.000 TL’den başlıyor.

Alternatif Seçenek: Dacia Jogger: 1.305.000 TL.

4. Renault Taliant

Dinamik ve güçlü tasarımıyla öne çıkan Taliant, estetik bir görünüm sunuyor.

Fiyat: 1.103.000 TL’den başlıyor.

Alternatif Seçenek: Renault Clio: 1.244.000 TL.

5. Citroën C3

Şık tasarımı ve Advanced Comfort koltuklarıyla rahat bir sürüş deneyimi sunan C3, güvenlik teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

Fiyat: 1.018.000 TL’den başlıyor.

Alternatif: Citroën C4 X: 1.499.000 TL.

6. Kia Picanto

Kompakt bir şehir aracı olan Kia Picanto, şerit takip asistanı ve akıllı hız limiti gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış.

Fiyat: 1.033.000 TL’den başlıyor.

Alternatif: Kia Stonic: 1.350.000 TL.

7. Opel Corsa

Opel Corsa, hem şık tasarımı hem de çevre dostu elektrikli versiyonuyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Fiyat: 1.172.900 TL’den başlıyor.

Elektrikli model fiyatı: 1.395.900 TL.

8. BYD Dolphin

Elektrikli otomobil pazarında öne çıkan BYD Dolphin, çevreci bir seçenek sunuyor.

Fiyat: 1.284.500 TL’den başlıyor.

9. Fiat Egea Sedan

Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan, yerli üretim avantajını taşıyor. Çeşitli kasa seçenekleri mevcut.

Fiyat: 1.440.900 TL’den başlıyor.

Alternatif: Fiat Egea Cross: 1.519.900 TL.

10. Leapmotor T03

Şehir içi kullanıma uygun elektrikli Leapmotor T03, hızlı şarj özelliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Fiyat: 999.000 TL’den başlıyor.