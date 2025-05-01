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 | İrem Çınar

Araç sahipleri bu habere sevinecek! UTTS’de süre uzatıldı: İşte yeni tarih

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş süresi uzatıldı. İstasyonlar için son gün 2 Haziran, araç sahipleri içinse 30 Haziran olarak belirlendi.

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Araç sahipleri bu habere sevinecek! UTTS’de süre uzatıldı: İşte yeni tarih
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 09:41

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre uzatıldı. Uygulamayla ilgili usul ve esaslar, 5 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Tebliğ ile kamuoyuna açıklanmıştı. Bu çerçevede, işletmelere dahil edilen veya kiralama yoluyla edinilen iş araçları için sistemin 1 Mayıs 2024 itibarıyla devreye alınması öngörülüyordu.

Uygulamanın hayata geçmesi için kullanıcıların 31 Ocak’a kadar “utts.gov.tr” internet adresi üzerinden başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyordu. Ayrıca taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), istasyonlardaki pompalara Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve bu donanımların birbiriyle bağlantısını sağlayan Tabanca İletişim Modülü’nün (TİM) kurulması şart koşulmuştu. Tüm ekipmanların 30 Nisan'a kadar takılıp çalışır hale getirilmesi planlanmıştı.

Araç sahipleri bu habere sevinecek! UTTS’de süre uzatıldı: İşte yeni tarih

UTTS GEÇİŞ SÜRESİ UZATILDI

Yapılan açıklamada, uygulamanın yaygınlaştırılması için bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli bir yol kat edildiği, ancak sistemin yeni olması nedeniyle bazı kullanıcıların yükümlülüklerini henüz tamamlayamadığı belirtildi. Bu durumu göz önüne alan Başkanlık, eksiklerini tamamlayamayan mükellefler için süre uzatımına gitti.

Bu doğrultuda, "TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar ‘utts.gov.tr’ internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.” Ayrıca, TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler için 2 Haziran'a, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran'a uzatıldı.

Araç sahipleri bu habere sevinecek! UTTS’de süre uzatıldı: İşte yeni tarih

Başkanlık açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Bu kapsamda akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM'leri taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor. Vergi mükelleflerinin ise kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30 Haziran'a kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Ulusal taşıt tanıma sistemi kimlere zorunludur?
Vergi mükellefi olan tüm firmaların, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişi zorunludur.
ETİKETLER
#utts
#ulusal taşıt tanıma sistemi
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Ekonomi
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