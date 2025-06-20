Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıt fiyatlarına çifte zam yolda! Benzin ve motorinde artış bekleniyor

İsrail-İran çatışması nedeniyle yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisi görülmeye başladı. Benzin ve motorine 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 20 Haziran Cuma günü geçerli güncel akaryakıt fiyatları…

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki güncellemeleri dikkatle takip ediyor. Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimiyle birlikte küresel petrol piyasasında yaşanan hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı.

79 dolara yaklaşan Brent petrol,akaryakıtfiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 49.99 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 51.39 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 49.84 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 51.27 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 50.66 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 52.24 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 50.99 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 52.59 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.