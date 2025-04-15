Araç sahipleri depoları doldurun! Benzine zam yolda: Tabela yine değişiyor

Döviz kurları ile brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan 2 indirimle benzinin litre fiyatına 3,6 TL indirim gelirken, haftanın son gününde benzine 82 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına bir zam daha yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki ani değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve oto gaz fiyatlarındaki değişiklikleri yakından izlerken, son gelişmeler yeniden zam beklentisini gündeme getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek gümrük vergileri, dünya genelinde ticaret dengelerini sarstı. Bu durum, petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında sert düşüşlere yol açtı. Brent petrol fiyatı, yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez 60 doların altına gerileyerek piyasaları şaşırttı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı ve geçtiğimiz hafta yalnızca benzinde toplam 3,6 TL'lik bir indirim yapıldı.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Gümrük vergilerinin 90 günlüğüne ertelenmesinin ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününde benzine 82 kuruşluk bir zam geldi.



Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 44.18 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.32 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.75 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.07 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.43 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.