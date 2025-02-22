Araç sahipleri dikkat! 1 Mart'tan itibaren bu araçlar muayeneden geçemeyecek

TÜVTÜRK, ticari taksilerin güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıyor. 1 Mart 2025 itibarıyla, araçlarında kamera donanımı bulunmayan ticari taksiler muayeneden geçemeyecek. Bu düzenleme, hem yolcu hem de şoförlerin güvenliğini sağlamak amacıyla devreye alınıyor.

Taksi taşımacılığında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni bir düzenleme ile artık, taksilerde kamera sistemi bulundurmak zorunlu hale getiriliyor. Bu sistem olmadan araçlar, TÜVTÜRK muayenesinden geçemeyecek ve trafiğe çıkamayacak. Yeni kararın, hem yolcular hem de şoförler için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlaması hedefleniyor.

GÜVENLİK KAMERALARI SUÇLA MÜCADELEDE ETKİLİ OLACAK

Taksi içi güvenlik kameraları, yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesinde önemli bir rol üstlenecek. Olası suç vakalarında delil niteliği taşıyan görüntüler, yetkililerin hızlı ve etkin müdahalesine olanak tanıyacak. Böylece hem yolcuların hem de şoförlerin can güvenliği artırılmış olacak.

TAKSİCİLER DÜZENLEMEYE OLUMLU YAKLAŞIYOR

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, yeni uygulamanın taksiciler tarafından büyük ölçüde desteklendiğini belirtti. "Son yıllarda yaşanan üzücü olaylar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını zorunlu hale getirdi. Bu düzenleme, hem yolcular hem de şoförler için caydırıcı bir önlem olacak" diyen Özkan, pek çok taksi sahibinin şimdiden araçlarına kamera sistemi taktırmaya başladığını ifade etti.