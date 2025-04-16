Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Yarından itibaren geçerli olacak

Döviz kurları ile brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. 16 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde benzin ve motorine yapılan indirimlerin ömrü kısa sürdü.



Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 44.18 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.33 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.21 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.77 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.10 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.13 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.46 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.