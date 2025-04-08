Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta tabela değişiyor: Bugünden itibaren geçerli olacak

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. LPG (Otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim geldi. Peki 8 Nisan 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, LPG (otogaz) fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim yapıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İNDİRİMİ GELİYOR

Ancak asıl dikkat çeken gelişme, motorin ve benzin fiyatlarında beklenen tarihi indirim. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin litre fiyatında 3 liranın üzerinde, benzinde ise yaklaşık 2,5 liralık bir indirimin Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olması bekleniyor. Bu indirimin, Cumhuriyet tarihinde akaryakıt fiyatlarına tek seferde yapılan en büyük indirim olarak kayıtlara geçeceği ifade ediliyor.



8 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.85 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.60 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.73 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.32 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.59 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.68 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.