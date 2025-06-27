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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Aylık 500 TL yakıt tasarrufu yapabilirsiniz: Bu yöntemlerle paranız cebinizde kalacak

Akaryakıt fiyatlarının 50 TL sınırına dayandığı bugünlerde, sürücüler artan maliyetlere karşı önlem arayışına girdi. Uzmanlar, günlük sürüş alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle yakıt tüketiminin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Bu sayede araç sahipleri, her ay 500 TL’ye varan tasarruf elde edebiliyor.

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Araç sahipleri dikkat! Aylık 500 TL yakıt tasarrufu yapabilirsiniz: Bu yöntemlerle paranız cebinizde kalacak
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 14:42

Özellikle uzun yolculuklarda doğru hızda seyretmek, yakıt tüketimini doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Uzmanlara göre, şehirlerarası yollarda en ideal hız saatte 90 kilometre. Bu hızla seyreden bir araç, ortalama 6-7 litre yakıt harcarken; hız 120 km/s'yi aştığında tüketim 10-11 litreye kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni ise hız arttıkça artan hava direnci ve motorun daha fazla efor harcaması. Bu nedenle uzun yollarda hız sabitleyici sistemlerin kullanılması, ciddi bir yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! Aylık 500 TL yakıt tasarrufu yapabilirsiniz: Bu yöntemlerle paranız cebinizde kalacak

FAZLA YÜK CEBİNİZİ YAKAR

Aracınızda taşıdığınız her fazla kilo, yakıt tüketimine ek yük getiriyor. Örneğin 100 kilogramlık fazladan yük, her 100 kilometrede ortalama 0.5 ila 1 litre arası ek yakıt harcamasına neden oluyor. Ayrıca port bagaj gibi dış eklentiler, aracın aerodinamiğini bozarak tüketimi yüzde 15’e kadar artırabiliyor. Uzmanlar, yola çıkmadan önce aracın içerisindeki gereksiz eşyaların çıkarılmasını öneriyor.

SAKİN SÜRÜŞ HER ZAMAN KAZANDIRIR

Ani frenler ve sert kalkışlar, aracın motoruna ekstra yük bindiriyor ve yakıt tüketimini artırıyor. Bu nedenle, sabit hızda seyretmek, ani manevralardan ve gereksiz şerit değişimlerinden kaçınmak hem daha güvenli hem de daha ekonomik bir sürüş sağlıyor.

Araç sahipleri dikkat! Aylık 500 TL yakıt tasarrufu yapabilirsiniz: Bu yöntemlerle paranız cebinizde kalacak

KLİMA VE CAM KULLANIMINDA AKILLI SEÇİMLER

Yaz aylarında serinlemek için klima vazgeçilmez olsa da, kullanımı yakıt tüketimini etkileyebiliyor. Uzmanlar, düşük hızlarda camları açmanın, yüksek hızlarda ise klimayı tercih etmenin daha verimli olduğunu vurguluyor. Çünkü yüksek hızda açık camlar aracın hava direncini artırarak yakıt tüketimini yükseltebiliyor.

AYLIK 500 TL’YE VARAN TASARRUF MÜMKÜN

Yakıt fiyatlarının cep yaktığı günümüzde, sürüş alışkanlıklarındaki küçük değişikliklerle büyük tasarruf sağlamak mümkün. Aracını tanıyan ve doğru şekilde kullanan sürücüler, ayda ortalama 500 TL’ye kadar tasarruf edebiliyor.

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ETİKETLER
#akaryakıt fiyatları
#Akaryakıt Fiyatı
#Yakıt Tasarrufu
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#Hava Direnci
#Klima Kullanımı
#Ekonomi
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