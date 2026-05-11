Araç sahipleri dikkat... Bakanlık düğmeye bastı! Fiyatlar değişiyor

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 09:53
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:00
Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlemeye karar verdi.  

Bakanlığın otomobil ekspertiz hizmetlerini düzenlediği taslağın detayları belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar ve tüm detaylar… 

Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyecek.

Ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri sorgulanacak. 

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek.

İL VE İLÇE BAZINDA FARKLI OLACAK 

Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.

SİSTEM ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK 

Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın rayiç değeri ile mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak.  

oto ekspertiz

Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. Oluşturulan standart kapsamında; klima, cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara cevap vermemesi, "fonksiyon kaybı" olarak tanımlanacak. Motor veya şanzıman bileşenlerinden gelen tasarım dışı mekanik sesler ise "sesli çalışma" çalışma sayılarak ona göre kayda geçecek. Bir oto parçasının yüzde 30'undan fazlasının dışarıdan boyanmış olması, raporda "boyalı" sayılmasına yol açacak.

ekspertiz raporları

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz, en geç 3 gün içinde itirazı kabul veya gerekçeli şekilde reddedecek. İtirazın kabulü halinde; taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek, eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında, aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici yorumlar olmayacak.

