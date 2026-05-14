Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinden sonuç alınamaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Brent petroldeki artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Perşembe gününden itibaren benzine zam geldi. İşte 14 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELDİ
Orta Doğu'da yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Benzinin litre fiyatlarına 1,07 lira zam geldi.
Zamlı tarife perşembe gününden itibaren tabelalara yansıdı.
Zammın ardından 14 Mayıs 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında oluşan tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.95 TL/LT
Motorin: 67.40 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.80 TL/LT
Motorin: 67.25 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT
ANKARA
Benzin: 65.91 TL/LT
Motorin: 68.51 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 66.19 TL/LT
Motorin: 68.78 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT