Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Son olarak araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Benzine zam yolda.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Benzinin litresine, 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTE GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 31 kuruştan, benzinin litresi ise 42 lira 1 kuruştan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.