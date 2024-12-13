Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

13 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:03

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.