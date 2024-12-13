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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:03
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt​ fiyatlarındaki değişiklik sürüyor.  Son olarak araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Benzine zam​ yolda.

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YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Benzinin litresine, 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat​ değişikliği beklenmiyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda - 2. Resim

İSTE GÜNCEL FİYATLAR 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul​'da motorinin litre fiyatı 43 lira 31 kuruştan, benzinin litresi ise 42 lira 1 kuruştan satılıyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda - 3. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin​ ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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