Araç sahipleri dikkat! Depoları doldurmak için bekleyin: Akaryakıta indirim geliyor

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Otogazın litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL indirim bekleniyor. Peki, 4 Haziran 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Otogaz fiyatına indirim geliyor. Cnbc-e'de yer alan habere göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,11 TL indirim bekleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.89 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.19 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.74 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.07 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.59 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.55 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.04 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.09 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.89 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.04 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.