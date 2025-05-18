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 | Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! İşin uzmanı uyardı: Aracınız kül olmasın

Hava sıcaklıkları nedeniyle araç sahiplerinin dikkat etmeleri gereken önemli bir konu gündemde. Araç yangınlarının büyük çoğunluğunun bakımsız tesisatlardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, özellikle benzinli ve dizel araçların tesisat bakımının önemine dikkat çekiyor.

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Araç sahipleri dikkat! İşin uzmanı uyardı: Aracınız kül olmasın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 12:45

Araç Bakım Uzmanı Ural Zeybek, sıcak hava nedeniyle motorların aşırı ısındığını ve bu durumun, araçlardaki elektrik ve yakıt tesisatlarının yanıcı özelliklerini artırdığını belirtti. Benzin ve dizel araçların tesisat bakımının araç yangınlarında büyük önem taşıdığına değinen uzmanlar, motorun ısınmasıyla sıcaklığa maruz kalan bakımsız tesisatlı araçlarda çıkabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.


Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı derece ısınan araçların motorlarında bulunan elektrik ve yakıt tesisatlarının yanıcı özelliğine dikkat çeken Araç Bakım Uzmanı Ural Zeybek, bakımsız araçlardaki muhtemel tehlikeye işaret etti. Zeybek, benzinli araçlarda özellikle benzin hortumlarının herhangi bir çatlak, yırtık, benzin kaçağı, sızıntıya karşı kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Araç sahipleri dikkat! İşin uzmanı uyardı: Aracınız kül olmasın

KISA DEVRE SONRASI YANGIN RİSKİ

Araçların elektrik aksamının yıpranmasından kaynaklı kısa devre sonrası çıkan yangınlara değinen Araç Bakım Uzmanı Zeybek, "Araç tesisatında yani elektrik sisteminde herhangi bir kısa devreden dolayı çıkacak yangınlar için araç tesisatı, LPG varsa LPG tesisatının kontrol edilmesi gerekmektedir. En çok gördüğümüz, trafikte de gördüğümüz araç seyir halindeyken arabanın yanmasının sebebi ise benzin ve bunun gibi bazı sebepler, kısa devreden kaynaklanan etkenler. Benzinli araçlarda özellikle kullanılan hortumların aşınması. Tesisatın yıpranmasından kaynaklı kısa devre büyük sorunlara kapı aralıyor. Ufak tefek masraflardan kaçmadan arabalarda yangın çıkmasının önüne geçmek için bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Dizel araçlarda ise benzinli araçlara bakılarak özellikle ısıtma bujilerinde, rölelerde, sigorta kutusunda benzinli araçlarda olduğu gibi kısa devreden dolayı yangınlar görülmektedir. Bunların da özellikle tesisatındaki birbirine sürtmelerden dolayı, sigorta atmaları meydana gelebilir. Bakımsız araçlarda yangınlar dizel arabalarda da görülmektedir" dedi.

Araç sahipleri dikkat! İşin uzmanı uyardı: Aracınız kül olmasın

DÜZENLİ KONTROLLE KAZALARI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Yangınların önüne geçebilmek için kontrollere değinen Zeybek, "Arabalardaki özellikle kontrol sırasında kablo ve kabloların izolasyonları yani muhafaza alanları, sigorta kutusunun üstündeki kapağının sağlam olup olmadığı, su girip girmediği kontrol edilmelidir. Yangını önlemek veya azaltmak kontrollerle mümkün. Kontrolleri yapılan araçlarda yangın ve buna benzer zararların en az seviyelerde olduğu görülmektedir" diye konuştu.

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#araç yangınları
#araç kazaları
#Araç Bakım Uzmanı Ural Zeybek
#kısa devre yangını
#Ekonomi
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