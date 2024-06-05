Araç sahipleri dikkat! Kredi kartıyla ödemede fark alınıyor

05 Haziran 2024 10:06 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:15

Araç muayene ücretleri çok yüksek! TESK'ten özel araçlar için çağrı

Araç muayene ücretleri çok yüksek! TESK'ten özel araçlar için çağrı

TÜVTÜRK milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Muayene istasyonlarında, kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden "tahsilat farkı" talep edilmeye başlandı.

TESK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebildiğini ifade etti.

EK ÜCRET TALEP EDİLİYOR

Kartla yapılan ödemelerde ise kredi kartı tahsilat farkı olarak 77 lira ek ücret alındığına dikkat çeken Palandöken, araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar için şu bilgileri aktardı; "Palandöken, zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor diyerek, “Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi ise adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmamaktadır” dedi.

Kredi kartı ile ödemelerde kolaylık sağlanması gerektiğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu ek ücretinin randevu alınırken, belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi ise beklenmedik bir mali yük getiriyor.” dedi.