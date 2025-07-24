Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam yolda: İşte 24 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakın takibinde olmaya devam ediyor. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 25 Temmuz Cuma gününden itibaren otogaz grubuna 42 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte LPG litre fiyatlarında bölgesel olarak değişiklikler yaşanabileceği öngörülüyor.

Bugün itibarıyla şehirler arasında küçük fiyat farkları görülse de genel tablo değişmedi. Akaryakıt fiyatlarının seyrine dair gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 51.33TL/LT

Motorin: 53.67TL/LT

LPG: 26,06 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 51.18TL/LT

Motorin: 53.55TL/LT

LPG: 25,46 TL

ANKARA

Benzin: 52.02TL/LT

Motorin: 54.55TL/LT

LPG: 25,96 TL

İZMİR

Benzin: 52.36TL/LT

Motorin: 54.90TL/LT

LPG: 25,91 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.