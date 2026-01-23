Araç sahipleri dikkat! Motorine peş peşe zam geldi: İşte 23 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Çarşamba günü zamlanan motorine cuma gece yarısından itibaren 1,47 TL daha zam geldi. Zam sonrası motorinin litresi 58 lirayı aşarken, bir deponun dolum maliyeti ise 3 bin liraya dayandı. İşte 23 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...