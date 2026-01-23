Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araç sahipleri dikkat! Motorine peş peşe zam geldi: İşte 23 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları

Ocak 23, 2026 04:30
1
Motorine peş peşe zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Çarşamba günü zamlanan motorine cuma gece yarısından itibaren 1,47 TL daha zam geldi. Zam sonrası motorinin litresi 58 lirayı aşarken, bir deponun dolum maliyeti ise 3 bin liraya dayandı. İşte 23 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...

2
Motorine peş peşe zam geldi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dövizdeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden araç sahiplerini üzecek haber geldi. Akaryakıt fiyatları yeniden değişti.

3
Motorine peş peşe zam geldi

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

Çarşamba günü 1 lira zamlanan motorine cuma günü 1,47 lira daha zam geldi. Benzin fiyatlarında ise 9 kuruşluk bir artış oldu. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

4
Motorine peş peşe zam geldi

LİTRESİ 58 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 57 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 58 lirayı aştı.

5
Motorin fiyatlarına bir zam daha

BİR DEPONUN MALİYETİ 3 BİN TL'YE DAYANDI

Söz konusu artışla birlikte ortalama 50 litrelik bir otomobil deposunun dolum maliyeti İstanbul’da 2 bin 867 liraya ulaştı.

6
Motorin fiyatlarına bir zam daha

23 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...

7
Motorin fiyatlarına bir zam daha

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.10 TL
Motorin: 57.34 TL
LPG: 29.29 TL

8
Motorin fiyatlarına bir zam daha

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.92 TL
Motorin: 57.16 TL
LPG: 28.69 TL

9
Motorin fiyatlarına bir zam daha

ANKARA

Benzin: 55.00 TL
Motorin: 58.42 TL
LPG: 29.17 TL

10
Motorin fiyatlarına bir zam daha

İZMİR

Benzin: 55.27 TL
Motorin: 58.69 TL
LPG: 29.09 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.