Araç sahipleri dikkat! Motorine peş peşe zam geldi: İşte 23 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişti. Çarşamba günü zamlanan motorine cuma gece yarısından itibaren 1,47 TL daha zam geldi. Zam sonrası motorinin litresi 58 lirayı aşarken, bir deponun dolum maliyeti ise 3 bin liraya dayandı. İşte 23 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dövizdeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden araç sahiplerini üzecek haber geldi. Akaryakıt fiyatları yeniden değişti.
MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM
Çarşamba günü 1 lira zamlanan motorine cuma günü 1,47 lira daha zam geldi. Benzin fiyatlarında ise 9 kuruşluk bir artış oldu. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
LİTRESİ 58 LİRAYI AŞTI
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 57 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 58 lirayı aştı.
BİR DEPONUN MALİYETİ 3 BİN TL'YE DAYANDI
Söz konusu artışla birlikte ortalama 50 litrelik bir otomobil deposunun dolum maliyeti İstanbul’da 2 bin 867 liraya ulaştı.
23 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 54.10 TL
Motorin: 57.34 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 53.92 TL
Motorin: 57.16 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA
Benzin: 55.00 TL
Motorin: 58.42 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR
Benzin: 55.27 TL
Motorin: 58.69 TL
LPG: 29.09 TL