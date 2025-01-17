Araç sahipleri dikkat! Motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam: Akaryakıt fiyatı değişiyor

17 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:17

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt​ fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, benzin​ fiyatlarında yeni bir artış​ bekleniyor.

BENZİNE ZAM​ GELİYOR

Benzine 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren 91 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor. Benzin​, motorin ve LPG fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin, güncel fiyat​ bilgisi için yerel akaryakıt istasyonlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

İşte; 17 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.90 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 48.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, birçok faktör dikkate alınarak hesaplanıyor. Öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı belirleniyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından KDV dahil edilerek nihai satış fiyatı oluşturuluyor. Petrol​ ve döviz kurundaki dalgalanmaların devam etmesi, önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarının değişebileceğine işaret ediyor.