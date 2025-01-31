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Araç sahipleri dikkat! MTV ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
31 Ocak 2025 01:22 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:27
Araç sahipleri dikkat! MTV ilk taksit ödemelerinde bugün son gün

2025 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemelerinde bugü son gün. Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksitte ödeme süresi bugün sona eriyor. Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ilk taksit ödemelerinde bugün son gün - 1. Resim

MTV NASIL ÖDENİYOR?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

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Kaynak: TRT Haber

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