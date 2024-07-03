Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün 31 Temmuz

03 Temmuz 2024 14:11 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:16

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Motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı.

Ödemeler ise farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. e-Devlete giriş yaparak motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEMELER PTT VE BANKA SİTELERİNDEN YAPILIYOR

Ayrıca ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vergi daireleri, bankalar ve PTT şubelerine de ödeme yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanacak.