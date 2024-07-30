Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesinde son gün yarın

30 Temmuz 2024 07:06 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 07:43

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre yarın sona eriyor.

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

YÜZDE 4,5 GECİKME FAİZİ

Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de yarın sona eriyor.