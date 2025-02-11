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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Muayene hizmetlerinde yeni dönem: O ücret artık vatandaşa yansıtılmayacak

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Artık ödemelerde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak.

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Araç sahipleri dikkat! Muayene hizmetlerinde yeni dönem: O ücret artık vatandaşa yansıtılmayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 12:52

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye’de araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale sürecini başlattı. Mevcut özelleştirme sözleşmesinin 14 Ağustos 2027’de sona erecek olması nedeniyle, kamu hizmetinin aksamadan devam etmesi için ihale süreci yönetmelik gereği 5 yıl öncesinden başlatıldı. Teklif verme süresi dün itibarıyla tamamlandı. Özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

KREDİ KARTI KOMİSYONU VATANDAŞA YANSITILMAYACAK

Yeni dönemde araç muayene hizmetlerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. İlgili mevzuat gereği, araç muayene ücretlerinden elde edilen gelirin ilk üç yılı için yüzde 30’u, sonraki yedi yıl için yüzde 40’ı ve son on yıl için yüzde 50’si kamuya aktarılacak. Ayrıca, vatandaşlar kredi kartı ile yapacakları ödemelerde ek komisyon ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Bu ücretler, işletmeciler tarafından karşılanacak.

YENİ YATIRIM VE İSTASYON AÇMA ZORUNLULUĞU

İhaleyi kazanan işletmeciler, hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etmek, gerekli ekipman yatırımlarını yapmak ve hizmet kalitesini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken, mevcut durumda 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu hizmet veriyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte artan araç sayısına bağlı olarak yeni muayene istasyonlarının açılması zorunlu olacak.

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#araç muayene
#Ekonomi
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