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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat: ÖTV’de yeni dönem başlıyor! Gözler Meclis’te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Çarşamba günü ele alacağı torba yasa teklifi, taşıtlarda ÖTV sistemini baştan sona değiştirecek. Yerli savunma sanayi araçları vergiden muaf tutulurken, çevreci araçlara teknik özelliklerine göre vergi indirimi geliyor.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 16:32

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 26 Haziran Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak olan torba yasa teklifi, taşıt vergilendirmesinde önemli yenilikler getiriyor. Özellikle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (4760 Sayılı Kanun) yapılması planlanan değişiklikler, savunma sanayiinden çevre politikalarına kadar birçok alanda dikkat çekici sonuçlar doğuracak.

YERLİ SAVUNMA ARAÇLARINA VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Teklife göre, yerli üretim katkı oranı en az yüzde 40 olan ve yalnızca savunma ya da iç güvenlik amacıyla kullanılacak araçların ilk satışında ÖTV alınmayacak. Bu kapsamda, Türkiye’de üretimi olmayan ancak aynı amaçla kullanılacak özel arazi araçları ve motosikletler de vergi istisnasından yararlanacak. Böylece savunma ve güvenlik birimlerinin araç temininde maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor.

Araç sahipleri dikkat: ÖTV’de yeni dönem başlıyor! Gözler Meclis’te

CUMHURBAŞKANINA ÇEVRECİ VERGİLENDİRME YETKİSİ

Yasa teklifinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinde yapılacak değişiklik. Buna göre, Cumhurbaşkanına araçların teknik özelliklerine motor hacmi, elektrikli menzil, batarya kapasitesi gibi, farklı vergi oranları belirleme yetkisi tanınacak. Bu adım, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik çevreci bir vergilendirme modeli oluşturulmasının önünü açıyor.

BİNEK VE ARAZİ ARAÇLARINDA YENİ MATRAH VE ORANLAR

ÖTV sisteminde yapılacak güncellemeyle 87.03 G.T.İ.P. kodlu binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları yeniden düzenlenecek. Piyasa şartları gözetilerek yapılacak bu değişiklikle fiyat artışlarının dengeli şekilde yansıtılması amaçlanıyor. Ayrıca, 87.04 G.T.İ.P. koduna giren arazi tipi kamyonetlerde farklılaştırılmış oranlar uygulanarak, daha hassas bir vergilendirme modeli kurulacak.

Araç sahipleri dikkat: ÖTV’de yeni dönem başlıyor! Gözler Meclis’te

YERLİ ÜRETİM VE ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM

Torba yasa teklifinde yer alan bu düzenlemelerle taşıt sektöründe hem yerli üretimin desteklenmesi hem de çevre dostu teknolojilerin teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yerli otomobil TOGG’un piyasaya çıkacak yeni sedan modeli T10F’in de vergi avantajından faydalanması bekleniyor.

GÖZLER KOMİSYON TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

26 Haziran Çarşamba günü toplanacak olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, söz konusu yasa teklifini kapsamlı şekilde görüşecek. Toplantıda, otomotiv sektörü temsilcilerinin yanı sıra kamu güvenliği ve vergi uzmanlarının da düzenlemelerin etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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