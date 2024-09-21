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Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 06:23 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:08
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: Tarih ertelendi

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için erteleme geldi. 1 Ocak'ta devreye girmesini beklenen sistem için Resmi Gazete'de yeni karar açıklandı. Özellikle akaryakıt sektöründe kaçakçılığı önlemesi beklenen sistemde değişikliğe gidildi.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre erteleme geldi. Akaryakıtta çeşitli sahteciliğe geçit vermemek için planlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişikliğe gidildi.

Kiralama yoluyla edinilen veya işte kullanılan araçlara getirilen Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu için  31 Aralık 2024 tarihi belirlenmişti. Tebliğdeki değişiklikle Taşıt Tanıma Birimi takma zorunluluğuna ilişkin son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarih ertelendi - 1. Resim

TAŞIT TANIMA BİRİMİ NEDİR?

TTB, araçların yakıt depolarına takılan bir etiketle sistemi otomatikleştirir. Akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan “Taşıt Tanıma Okuyucu” tarafından okunarak araç plakasını otomatik olarak tespit eder. Bu sayede, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.

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Kaynak: tgrthaber.com

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