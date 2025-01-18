Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak: MTV ödemeleri PTT'den de gerçekleştirilebiliyor

18 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 10:16

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri artık PTT'nin sunduğu hızlı ve güvenilir hizmetlerle yapılabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT AŞ, MTV ödemelerini Türkiye genelindeki şubelerinde, PttBank mobil uygulamasında ve PttMatiklerde pratik bir şekilde gerçekleştirme imkânı sunuyor. MTV ödemesi bulunan araç sahipleri, ödemelerini 31 Ocak'a kadar hem fiziksel hem de dijital platformlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ocaktan itibaren zamlı MTV, iki taksitle ödenecek! İşte MTV ödemesini taksit yapan bankalar

Ocaktan itibaren zamlı MTV, iki taksitle ödenecek! İşte MTV ödemesini taksit yapan bankalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren PTT​ AŞ, vatandaşların motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için geniş bir hizmet ağı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, MTV​ ödemeleri PTT iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor.

MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN 31 OCAK

Gelir İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılması gereken MTV ödemeleri, PTT’nin Türkiye genelindeki iş yerlerinden, mobil uygulamasından veya PttMatik cihazlarından gerçekleştirilebilecek.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan PTT AŞ, 7 gün 24 saat hizmet veren PttBank mobil uygulaması üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla ödeme imkanı sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki geniş iş yeri ağıyla hizmet veren PTT, güvenilir ve hızlı ödeme seçenekleriyle vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.