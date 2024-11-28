Araç sahipleri dikkat! Son iki gün kaldı: 4 bin 69 lira cezası var

28 Kasım 2024 14:43 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:35

Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan’a kadar devam edecek. Bu süre boyunca kış lastiği kullanmayan ticari araçlara ceza kesilecek. Peki kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine kesilecek ceza ne kadar? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan’a kadar devam edecek. Bu süre boyunca kış lastiği kullanmayan ticari araçlar hem cezai işleme tabi tutulacak hem de yola devam edemeyecek. Özel otomobiller için kış lastiği zorunlu olmasa da uzmanlar, özellikle güvenli sürüş için bu lastiklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

SERVİSLERDE YOĞUNLUK ARTTI

Ankara’da lastik değişim hizmeti veren Arif Yiğit, son günlere yaklaşılmasıyla birlikte talepte büyük bir artış olduğunu ve servislerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Yiğit, "Günlük ortalama 80-100 araçta lastik değişimi yapıyoruz. Kış lastikleri, özellikle zorlu zeminlerde fren performansını artırıyor. Vatandaşlara kaliteli lastik tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.

LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lastik değişim ücretleri, jant ölçüsüne göre farklılık gösteriyor. 13-14 inç jantlı araçlar için değişim maliyeti yaklaşık 600 TL, 20-21 inç jantlı araçlarda ise bu rakam 1250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, lastik saklama hizmeti sunan işletmeler de değişim fiyatına yakın bir ücret talep ediyor.

KIŞ LASTİKLERİNİN ÖNEMİ

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında özellikle karlı, çamurlu ve buzlu zeminlerde yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Sürücülerden Hayati Keskin, gizli buzlanma riskine dikkat çekerek, "Kış lastiği olmayan araçların kazalara sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşların son günü beklemeden lastiklerini değiştirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. bir başka sürücü Faruk Koparan ise lastik değişiminin sadece kendileri için değil, trafikteki diğer sürücüler için de hayati önem taşıdığını belirterek, "Uzun yıllardır düzenli olarak kış ve yaz lastiği kullanıyorum. Herkes bu önlemi almalı" şeklinde konuştu.

CEZAİ YAPTIRIMLAR VE DENETİMLER

Kış lastiği kullanmayan ticari araçlara 4 bin 69 TL ceza​ kesileceği açıklandı. 1 Aralık’ta başlayacak uygulama kapsamında denetimlerin sıkılaştırılması ve trafikte güvenliğin artırılması bekleniyor.