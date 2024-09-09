Araç sahipleri dikkat! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin vatandaşa maliyeti belli oldu: 1 Ocak'tan sonra zorunlu olacak

09 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:05

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığını önlemek ve şeffaflığı artırmak amacıyla hayatımıza dahil olacak. Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ise ilk etapta isteğe bağlı olacak UTTS, 31 Aralık 2024 itibariyle zorunlu hale gelecek. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin vatandaşa maliyeti de belli oldu. Belirlenen ücret taşıt sahiplerinin yetkili firmalardan alacakları montaj hizmetini de kapsayacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığını önlemek ve şeffaflığı artırmak amacıyla geliştirilen önemli bir yenilik olarak devreye alındı. Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ise ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemin maliyeti de belli oldu.

UTTS MALİYETİ BELİRLENDİ

Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek amacıyla 1 Ocak 2025'ten itibaren devreye girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için (UTTS) geri sayım başladı.

UTTS, sadece vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu olacak. Bu kişi ve kuruluşların, iş yerlerine ait veya kiralama yoluyla edindikleri taşıtlara taşıt tanıma birimini 31 Aralık 2024'e kadar taktırmaları gerekecek.

YENİ YAKIT UYGULAMASI DEVREDE

2,5 milyon araç sahibi için yeni yakıt uygulaması 'Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi' 1 Ocak 2025'ten sonra zorunlu olacak.

TTB, araçların yakıt depolarına monte edilen elektronik bir etikettir. Akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan “Taşıt Tanıma Okuyucu” tarafından okunarak araç plakasını otomatik olarak tespit eder. Bu sayede, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapılmasına gerek kalmaz.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin vatandaşa maliyeti de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için belirlenen fiyat, tek birim başına 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

Ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabilecek.

Fiyatlar, her yıl başında TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında yenilenecek.

Akaryakıt alımlarını gider olarak beyan eden her vergi mükellefi, kiralama yoluyla edindiği veya işletmesine dahil olan ve ticari amaçla kullandığı her taşıta UTTS Taşıt Tanıma Birimini taktırmakla yükümlü olacak.