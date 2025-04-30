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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son gün: Taktırmayan yandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için belirlenen son tarih 30 Nisan 2025. Başvurusunu yapmayan mükellefleri ise Mayıs itibarıyla cezalar bekliyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 16:37

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre bugün sona eriyor. Mayıs ayı itibarıyla kayıt ve başvuru işlemlerini yapmayan mükelleflere özel usulsüzlük cezaları uygulanacak.

Söz konusu cezalar, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için zorunlu olan UTTS kapsamında, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılmaması halinde uygulanacak. Yapılan açıklamaya göre, TTB taktırmayanlara ilk tespitte 14 bin TL tutarında ceza uygulanacak. Her tespitte katlanarak artan ceza tutarı, 6'ncı tespitte ise 140 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son gün: Taktırmayan yandı

BİREYSEL ARAÇLARDA TTB ZORUNLULUĞU YOK

2025 yılında, yurt içi ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) artış oranı üzerinden fiyat artışı olacağı açıklanan UTTS Montaj Fiyatı yüzde 28,50 oranında artırılarak 2.326,21 TL + KDV olarak belirlendi. 2024 yılındaki UTTS Montaj fiyatı ise 1.810 TL + KDV şeklindeydi.

UTTS ile ilgili yapılan tebliğ değişikliğiyle, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren piyasaya sürülecek bireysel araçlara taşıt tanıma birimi (TTB) taktırma yükümlülüğü ise kaldırıldı.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son gün: Taktırmayan yandı

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Öte yandan, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için zorunlu olan UTTS'ye geçişin son gününde, sistemde arızalar yaşandığı da belirtiliyor. Yaşanan kriz sosyal medyaya da yansırken, bazı kullanıcılar yoğunluk sebebiyle bayilerde TTB cihazının kalmadığını ifade ediyor. UTTS Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemleri tamamlanmamış taşıtlara ait akaryakıt harcamaları için düzenlenecek belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi. TTB montaj işlemleri ülke çapındaki yetkili taşıt montaj firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ulusal taşıt tanıma sistemi kimlere zorunludur?
Vergi mükellefi olan tüm firmaların, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişi zorunludur.
ETİKETLER
#utts
#ulusal taşıt tanıma sistemi
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Ekonomi
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