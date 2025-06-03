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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde başvurular sona erdi. 30 Haziran’a kadar montajı tamamlamayan araç sahipleri, 1 Temmuz’dan itibaren cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan sistemle, taşıtların akaryakıt alımı sırasında plaka bilgileri otomatik olarak ödeme cihazlarına aktarılacak.

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Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 14:50

Vergi mükelleflerine yönelik hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için başvuru süreci tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan sistemle, taşıtların akaryakıt alımı sırasında plaka bilgileri otomatik olarak ödeme cihazlarına aktarılacak. UTTS kapsamında taşıt sahiplerinin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarını yaptırmaları gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

AKARYAKIT ALIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

UTTS, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve akaryakıt sektöründe rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla geliştirildi. Yeni sistem sayesinde, araçların plaka bilgileri manuel girişe gerek kalmaksızın, TTB üzerinden Taşıt Tanıma Okuyucular (TTO) ile okunarak doğrudan Ödeme Kaydedici Cihazlara (ÖKC) aktarılıyor. Akaryakıt fişleri de bu kapsamda düzenlendiğini belirten özel bir bilgiyle birlikte veriliyor.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

İSTASYONA TİM VE TTO TAKMA ZORUNLULUĞU

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler için de yükümlülükler getirildi. UTTS sistemine kayıt yaptırmaları gereken bu mükelleflerin, en az bir pompaya 1 adet Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve 2 adet Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırmaları zorunlu hale geldi.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

TTB TAKMAYANLAR GİDER GÖSTEREMEYECEK

Sisteme entegre olmayan taşıtlar için akaryakıt harcamaları, 1 Temmuz 2025 itibarıyla gider olarak beyan edilemeyecek. Bu tarihten sonra TTB montajı yapılmamış taşıtlar için düzenlenen belgeler, Vergi Usul Kanunu kapsamında hiç düzenlenmemiş sayılacak.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

KURALA UYMAYANLARA 140 BİN TL’YE KADAR CEZA

UTTS kapsamında belirlenen kurallara uymayan mükellefler, 7 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar değişen Özel Usulsüzlük Cezaları ile karşı karşıya kalabilecek. Bu nedenle, hem taşıt sahiplerinin hem de akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde 10 binden fazla akaryakıt istasyonu, UTTS geçiş sürecini tamamladı. Geçiş süreci devam eden istasyonlarda ise montaj işlemleri hızla sürdürülüyor. Amaç, ülke çapında yaygın ve entegre bir UTTS altyapısı oluşturmak.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

TTB MONTAJI İÇİN QR KOD YETERLİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknisyen Alperen Kumbasar, taşıt sahiplerinin utts.gov.tr adresi üzerinden araç kayıtlarını tamamlayarak QR kod veya montaj bilgilerini alabileceklerini ifade etti. Bu bilgilerle montaj istasyonlarına başvuran vatandaşların işlemleri hızlıca gerçekleştirilebilecek. Kumbasar, UTTS cihazının pompaya yaklaştırıldığında sistemin otomatik olarak aracı tanıdığını ve tüm bilgilerin güvenli bir şekilde aktarıldığını belirtti.

Araç sahipleri dikkat! UTTS'de son tarihi kaçırmayın: Taktırmayan yandı

SON GÜN: 30 HAZİRAN

Tüm vergi mükelleflerinin, kiralama yoluyla edindikleri ya da işletmeye dahil taşıtları için TTB taktırmaları zorunlu. Son başvuru tarihi olan 30 Haziran’a kadar montaj işlemlerini tamamlamayan taşıt sahipleri, 1 Temmuz’dan itibaren cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

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