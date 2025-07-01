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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında tarife değişti! İşte yeni prim tutarları

Türkiye’de araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayına ait yeni prim tarifesi açıklandı. İşte detaylar…

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 14:17

Temmuz ayı itibarıyla zorunlu trafik sigortasında uygulanacak azami brüt prim tutarları belli oldu. Sigorta Bilgi Merkezi’nin duyurusuna göre, tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni tarifede şehir, araç türü ve motor tipine göre farklı prim oranları uygulanacak.

Trafik sigortası primleri, sürücünün kaza geçmişine göre belirlenen 8 kademeli bir sisteme dayanıyor. 0’ıncı basamak en riskli grup olarak en yüksek primi öderken, 8’inci basamak en düşük primle sigorta yaptırabiliyor. Her ay yüzde 2 oranında zamla güncellenen primler; aracın benzinli, dizel, LPG’li ya da elektrikli olması ile özel veya tüzel kişilik adına kayıtlı olmasına göre farklılık gösteriyor.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında tarife değişti! İşte yeni prim tutarları

TEMMUZ 2025 DÖNEMİ İÇİN PRİM TUTARLARI:

İSTANBUL

Benzin/Dizel/LPG:
0. basamak: 42.679 TL
4.basamak: 14.226 TL

8.basamak: 7.113 TL

Elektrikli Araçlar:
0. basamak: 38.411 TL
4.basamak: 12.804 TL
8.basamak: 6.402 TL

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında tarife değişti! İşte yeni prim tutarları

ANKARA

Benzin/Dizel/LPG:
0. basamak: 41.471 TL
4.basamak: 13.824 TL
8.basamak: 6.221 TL

Elektrikli Araçlar:
0. basamak: 37.324 TL
4.basamak: 12.441 TL
8.basamak: 6.402 TL

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında tarife değişti! İşte yeni prim tutarları

İZMİR

Benzin/Dizel/LPG:
0. basamak: 40.263 TL
4.basamak: 13.421 TL
8.basamak: 6.711 TL

Elektrikli Araçlar:
0. basamak: 36.237 TL
4.basamak: 12.079 TL
8.basamak: 6.039 TL

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortasında tarife değişti! İşte yeni prim tutarları

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE AVANTAJ

Yayımlanan tarife, elektrikli otomobillerin zorunlu trafik sigortasında daha düşük primlerle sigortalandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Alternatif yakıtlı araçların teşvik edildiği bu sistemde, elektrikli araçlar hem çevreye duyarlı yapısıyla hem de ekonomik sigorta avantajıyla öne çıkıyor.

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ETİKETLER
#araç sahipleri
#zorunlu trafik sigortası
#otomotiv
#trafik sigortası
#trafik sigortası
#elektrikli araçlar
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#Prim Oranları
#Zorunlu Sigorta
#Ekonomi
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