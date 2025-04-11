Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarında harekete geçildi: Benzine zam yolda

Döviz kurları ile brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira 35 kuruşluk bir indirim yapıldı. Son iki gün içinde toplamda 3 lira 59 kuruşluk bir düşüş yaşanmış oldu. Ancak bu düşüş uzun sürmeyecek, yarından itibaren litre başına 82 kuruşluk bir zam beklentisi var.

Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyor.



BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİMİN ARDINDAN ZAM

Son iki gün içerisinde benzinin litre fiyatında toplamda 3 lira 59 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 1 lira 35 kuruşluk bir indirim daha yansıdı. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu rahatlama kısa sürecek. Yarından itibaren benzine 82 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.



BRENT PETROL 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Petrol piyasalarında yaşanan düşüş, özellikle küresel ticaret gerilimlerinin artacağı beklentileriyle tetiklendi. Hafta içerisinde Brent petrolün varil fiyatı 60 doların altına inerek son dört yılın en düşük seviyesini gördü. Şu an itibarıyla Brent petrol, 63,45 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 43.37 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.32 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 43.22 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.94 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.07 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.31 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.43 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.