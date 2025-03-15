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 | İrem Çınar

Araç sahiplerine kötü haber! AVM’lerden restoranlara kadar fiyatlar uçtu: Yeni zamla 600 lirayı buldu

İstanbul'da vale hizmetlerine yönelik tartışmalar Kasım ayında güncellenen ücretlerle devam ederken, İstanbul Ticaret Odası'ndan yeni bir zam haberi geldi. Bazı bölgelerde vale ücretleri 1000 TL'ye kadar yükselirken, belirli alanlar için yeni azami ücretler belirlendi. İstanbul’daki ilçeler üç farklı bölgeye ayrıldı ve her bölge için farklı fiyatlandırmalar yapıldı. İşte yeni tarifeye göre vale ücretleri...

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 12:57

İstanbul’da vale hizmetlerine Kasım ayının ardından bir zam daha yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenen yeni tarifeye göre vale ücretleri, yüzde 20 ila 25 oranında artırıldı. İTO Meclisi’nde tartışmalara yol açan bu düzenleme, oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL'DA VALE ÜCRETLERİNE YENİ ZAM

Yeni tarifeyle İstanbul’daki alışveriş merkezleri (AVM), hastaneler, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde uygulanan vale ücretleri yükseldi. Ayrıca, İstanbul’daki ilçeler üç farklı bölgeye ayrıldı ve her bölge için farklı fiyatlandırmalar belirlendi.

ÜÇ BÖLGEYE FARKLI FİYATLANDIRMA

Birinci bölgede yer alan ilçeler ise Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli olarak belirlendi. İkinci bölgede ise Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu yer alıyor. Üçüncü bölgedeki ilçeler ise Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şile olarak belirlenmiş durumda.

İŞTE İSTANBUL’DA YENİ VALE ÜCRETLERİ

1. Bölge
Alışveriş Merkezleri: 375 TL
Hastaneler: 250 TL
Oteller, Restoranlar ve Eğlence Merkezleri: 500 TL
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı: 600 TL
2. Bölge
Alışveriş Merkezleri: 310 TL
Hastaneler: 190 TL
Oteller, Restoranlar ve Eğlence Merkezleri: 375 TL
3. Bölge
Alışveriş Merkezleri: 250 TL
Hastaneler: 190 TL
Oteller, Restoranlar ve Eğlence Merkezleri: 310 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Vale ücreti ne kadar?
AVM'lerde 250-375, hastanelerde 190-250, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500, havalimanlarında ise 600 lira olarak belirlendi.
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#Ekonomi
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