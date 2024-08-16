Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi

16 Ağustos 2024 10:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:41

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Araç sahiplerinin canını sıkacak haberler peş peşe geliyor. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli de zamdan nasibini aldı. Tünelden geçiş ücretlerine büyük bir zam yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE YÜZDE 40 ZAM

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam geldi.

Zamla birlikte gündüz geçişlerinde otomobiller için ödenen ücret 112 TL'den 156 TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye, motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye yükseldi.

Gece tarifesinde ise otomobiller için geçiş ücreti 78 lira, minibüsler için 117 lira, motosikletler için 30,4 lira olarak belirlendi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM

Karayolları Genel Müdürlüğü de dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam yaptı. Zam sonrası oluşan yeni tarife şöyle: