Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi
Otoyol ve köprülere yapılan zamdan sonra araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. İşte yeni tarife...
Araç sahiplerinin canını sıkacak haberler peş peşe geliyor. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli de zamdan nasibini aldı. Tünelden geçiş ücretlerine büyük bir zam yapıldı.
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE YÜZDE 40 ZAM
Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam geldi.
Zamla birlikte gündüz geçişlerinde otomobiller için ödenen ücret 112 TL'den 156 TL'ye, minibüsler için 168 TL'den 234 TL'ye, motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye yükseldi.
Gece tarifesinde ise otomobiller için geçiş ücreti 78 lira, minibüsler için 117 lira, motosikletler için 30,4 lira olarak belirlendi.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM
Karayolları Genel Müdürlüğü de dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam yaptı. Zam sonrası oluşan yeni tarife şöyle:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL
- Osmangazi Köprüsü: 555 TL
- 1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL