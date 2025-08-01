Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam yolda: Akaryakıt fiyatı 57 TL'yi geçecek

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrolfiyatlarındaki son yükseliş, bir süredir durağan olan akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Sürücüler, benzin motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM

Dün gelen bilgilere göre motorin ve benzine 1 TL’lik zam bekleniyordu. Ancak alınan son bilgiler, bu artışın beklentilerin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine 1 liradan fazla zam yapılması bekleniyor. Otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

EN YÜKSEK FİYAT HAKKARİ’DE

Zamların ardından özellikle doğu illerinde fiyatlar rekor seviyeye ulaşacak. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye’nin en pahalı akaryakıtı Hakkari’de satılıyor. Şu an benzinin litre fiyatı 53,55 TL, motorinin ise 56,09 TL seviyesinde. Yeni zamla birlikte benzinin litresi 55 TL’ye yaklaşacak, motorin ise 57 TL’yi geçecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.51 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 53.58 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.88 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.40 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 54.94 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.33 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.