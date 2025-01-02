Araç sahiplerine kötü haber! Tescil ücretlerine zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar

02 Ocak 2025 18:22 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:23

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir zam haberi daha gündeme geldi. Araç tescil ücretlerine zam yapıldı. Yeniden değerleme oranı ölçüsünde yapılan fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Otomobilde kampanya rüzgarı: Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Otomobilde kampanya rüzgarı: Liste fiyatından 400 bin lira daha ucuz

Sıfır ve ikinci el otomobillerde 2025 yılında araç muayene ücretlerine uygulanan yüzde 43,93 oranında zam sonrası tescil ücretleriyle ilgili de yeni gelişme yaşandı. 2025 yılı itibarıyla sıfır ve ikinci el otomobillerin tescil ücretleri, açıklanan Yeniden Değerleme Oranı​ (YDO) doğrultusunda %43,93 oranında arttı.

Kasım ayında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yıl sonu itibarıyla tüm vergi ve cezalarda uygulanmaya başlandı.

OTOMOBİL​ YENİ TESCİL ÜCRETLERİ

Sıfır otomobillerin tescil ücreti, 1.138 TL'den 1.633 TL'ye yükseldi.

İkinci el otomobillerin tescil ücreti, 1.489 TL'den 2.139 TL'ye çıktı.

Halihazırda 1.489 TL olarak uygulanan 2. el tescil ücreti ise bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 bin 139 lira olarak belirlendi.

ARAÇ TESCİL ÜCRETİ

Araç tescil ücreti, otomobil alınırken satıcı ve alıcı taraf arasında imzalanan ticari sözleşmenin noter huzurunda onaylanmasıdır. Satışa engel bir durumun olmadığının anlaşılmasının ardından tarafların sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte noter sürecine geçilir.

Burada satıcı adına mevcut olan ruhsat iptal edilir ve otomobilin yeni sahibi için tescil belgesi hazırlanır.