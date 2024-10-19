Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta çifte indirim geliyor

19 Ekim 2024 12:54 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:00

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor. İşte detaylar...

Brent petrol fiyatları​ ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor. BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI? NTV'nin haberine göre, güncel akaryakıt​ pompa fiyatları şöyle: İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,54 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 44,67 liradan satılıyor. AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye​'de benzin ve motorin fiyatları​ hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. İlgili Haberler Benzine zam üstüne zam! Biri pompaya yansıdı, ikincisi yolda: İşte güncel akaryakıt fiyatları