Araç sahiplerini nefes aldıracak değişiklik! Akaryakıta çifte indirim: Benzine ve motorine indirim geliyor

06 May 2024 10:33 - Güncelleme : 06 May 2024 10:55

EPDK’dan benzin ve motorin için yeni karar! Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

EPDK’dan benzin ve motorin için yeni karar! Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

Akaryakıt indirimi geliyor. Milyonlarca araç sahibini nefes aldıracak indirim bu gece pompaya yansıyacak. Orta Doğu etkisi ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle petrol fiyatlarındaki tırmanış, ABD’nin petrol stokları haberleri ile düştü. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim bekleniyor. Benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim gelecek.

ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM GELDİ

Son olarak benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam, otogaza ise 1 lira 64 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynakları, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağını tahmin ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞECEK

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek.

Ankara'da benzin 43.05 TL, motorin 41.29 TL olurken, İzmir'de ise benzin 43.3 TL ve motorin 41.35 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.32 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.87 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.32 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 45.10 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.56 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.02 TL