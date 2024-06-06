Araç sahiplerini sevindirecek haber: Muayenede kredi kartı farkına yalanlama geldi

06 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:27

TÜVTÜRK, son dönemde basında yer alan “TÜVTÜRK’ün kredi kartı komisyonu aldığına” dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Haber 7'nin aktardığına göre; araç muayene ücretlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. Maddesine göre 2004 yılında belirlenmiş olup, o tarihten beri her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı’nda artırılmak suretiyle düzenlendiği belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜVTÜRK arasında 2007 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi uyarınca; TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerine ilişkin ücret, nakit olarak tahsil edilmekte ve elde edilen gelirlerin yüzde 50’si doğrudan hazineye, ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69’u ilgili kamu idarelerine aktarılmış olmaktadır.

NAKİT ÖDEMEYE ALTERNATİF OLARAK GETİRİLDİ

Bununla birlikte vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, araç muayene istasyonlarımızda nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanı 2021 yılı itibarıyla hizmete sunulmuştur.

Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir “hizmet bedeli” tahsil edilmektedir.

TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.

Basında yer alan “TÜVTÜRK’ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına” dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur.”