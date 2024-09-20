Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıt fiyatına zam geliyor: Deponuzu fulleyin

20 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:15

Akaryakıt fiyatları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları değişmeye devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam bekleniyor. İşte benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleri.

Akaryakıt​ litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı, sorusu araç sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Döviz kurları ve petroldeki iniş çıkışlı grafik akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin​ fiyatlarına zam bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin​ ve LPG​ fiyatları.

BENZİN FİYATI ZAMLANACAK

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleri ışığında değişiyor. 20 Eylül 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları araç sürücüleri tarafından sorgulanırken sürücüler güne zam haberleri ile uyandı.

Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Ancak zam konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 41,27 TL

Motorin: 41,43 TL

LPG: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 41,16 TL

Motorin: 41,36 TL

LPG: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 41,68 TL

Motorin: 41,89 TL

LPG: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI