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Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıt fiyatına zam geliyor: Deponuzu fulleyin

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:15

Akaryakıt fiyatları için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları değişmeye devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam bekleniyor. İşte benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleri.

Akaryakıt​ litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı, sorusu araç sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Döviz kurları ve petroldeki iniş çıkışlı grafik akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin​ fiyatlarına zam bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin​ ve LPG​ fiyatları.

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıta zam geliyor: Deponuzu fulleyin - 1. Resim

BENZİN FİYATI ZAMLANACAK

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleri ışığında değişiyor. 20 Eylül 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları araç sürücüleri tarafından sorgulanırken sürücüler güne zam haberleri ile uyandı. 

Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Ancak zam konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıta zam geliyor: Deponuzu fulleyin - 2. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 41,27 TL
  • Motorin: 41,43 TL
  • LPG: 22.94 TL

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıta zam geliyor: Deponuzu fulleyin - 3. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 41,16 TL
  • Motorin: 41,36 TL
  • LPG: 22.39 TL

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıta zam geliyor: Deponuzu fulleyin - 4. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 41,68 TL
  • Motorin: 41,89 TL
  • LPG: 22.94 TL

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıta zam geliyor: Deponuzu fulleyin - 5. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 42,14 TL
  • Motorin: 42,41 TL
  • LPG: 22.64 TL

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Akaryakıta zam geliyor: Deponuzu fulleyin - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Elif20 Eylül 2024 11:24

Bu benzin zammından daha fazla para ödemek zorunda kalacağım demek ki :( Sanki zaten yeterince pahalıydı

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