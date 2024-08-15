Araç sahiplerini üzecek haber! HGS zammı kapıda: İşte uygulanacağı tarih

15 Ağustos 2024 12:29 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:30

Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki artış ve enerji tariflerinin yükselmesi HGS zammı olarak yansıdı. Bankacılık sektörü yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, HGS’ye zam oranı yüzde 40 olarak uygulanacak.

HGS ZAM ORANI BELLİ OLDU

HGS alt limit fiyatları son olarak 1 Nisan’da güncellenerek yüzde 75 zam yapıldı. Böylelikle alt limit 175 TL’ye kadar çıktı. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği ifade edildi.

YÜKLEME LİMİTİ ARTACAK

Öte yandan yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilecek. Ayrıca otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye yükseltileceği ifade edildi.

NE ZAMAN UYGULAMAYA GEÇECEK?

Bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.