İkinci el araç satışı için çarpıcı rapor: Talep arttı, otomobil fiyatları düştü! Arabalar ilanda kalmıyor

22 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:36

Otomobil Piyasası Görünümü Raporu, BETAM ile sahibinden.com aracılığı ile yayımlandı. Otomobil piyasasında canlanma sinyalleri çarpıcı rapora yansıdı. Raporda otomobil firmalarının başlattığı kampanyaların etkisi göze çarptı. Raporda otomobil ortalama reel fiyatının 13 aydır düştüğü görüldü.

OTOMOBİL TALEBİ YÜKSELDİ

Bayramdan itibaren durgunlaşan otomobil piyasasından canlanma sinyalleri geldi.

Haziran ayında ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik durmuş fiyatlar ise sert düşmüştü. Araç almak için doğru zamanı kollayan vatandaşlar için temmuz ayı kritik önem taşıyordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv sektöründe süre nedenli kriz oluşturan Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR) uygulama tarihini 7 Temmuz 2024'den 31 Ağustos 2024 tarihine öteledi.

Bu kapsamda Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR II) donanımına sahip olmayan araçların satışı 31 Ağustos’ta sona erecek.

Stokları eritmeye çalışan bayiler ciddi indirim ve kampanyalar başlattı. Bu indirimlerin etkisi ikinci el araç piyasasına da yansıdı.

BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre temmuzda otomobil talep endeksi arttı.

Araç talebi hazirana kıyasla yüzde 30,9, geçen yılın temmuz ayına kıyasla ise yüzde 5,7 daha yüksek geldi.

Canlılık göstergesi olarak izlenen "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" yüzde 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu.

REEL SATIŞ FİYATLARI DÜŞTÜ

Rapora göre ayrıca hem ilan sayısı hem de satılan otomobil sayısı arttı. Ayrıca otomobil ortalama reel fiyatının da 13 aydır düştüğü tespit edildi.

Temmuz ayında reel fiyat endeksi Haziran'a kıyasla yüzde 4,1 azalarak 164,8 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü.

SATIŞLAR ARTTI FİYATLAR GERİLEDİ

Otomobil piyasasında canlanma emareleri araç alacak vatandaşların radarına girdi.

Araba almak için doğru zaman olduğuna işaret eden bayiler, sıfır ve ikinci el araçların fiyatının 31 Ağustos'tan sonra yukarı doğru çıkacağını aktardı.

Raporda ise bunu destekler nitelikte veriler geldi. Satışlar artarken fiyatlar düştü.

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar düşerek haziranda 871 bin 156 lira olan ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 lira oldu.

Otomobil talebinde Avrupa Birliği'nin yeni zorunlu araç güvenlik özellikleri kısıtları ile otomobil firmalarının başlattığı kampanyaların etkili olduğu görüldü.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 artarak yüzde 19,5 oldu. Satılık otomobil ilan sayısının yüzde 4,6 satılan otomobil sayısının ise yüzde 36,7 yükseldi.

Diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 gün oldu.