Araç ve konutta 'parasız' satış dönemi! İlanlarda bu yöntem patladı

NAKİT PARA DÖNGÜSÜNÜ BEKLEMEDEN

Piyasadaki bu dönüşüm, likiditenin çekildiği bir ortamda varlıkların el değiştirmesini sağlayan tek damar hâline geldi. Taraflar, nakit para döngüsünü beklemeden araçlarını dükkânla, evlerini ise üst segment otomobillerle takas ederek değer koruma yoluna gidiyor.

Özellikle İstanbul gibi metropollerde yüksek değerli dairesini nakde çeviremeyen mülk sahipleri, mülklerini daha hızlı likite dönebilecekleri araç parkurları veya Anadolu’daki ticari arsalarla değiştirmeyi tercih ediyor, otomobiller ev peşinatı gibi kullanılıyor. Öte yandan altın yatırımı olanların da beklemede olduğu, mülk alımı ile ilgili yıl sonunu beklediği ve altındaki duruma göre harekete geçme potansiyelleri olduğu da ifade ediliyor.