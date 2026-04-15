Araç ve konutta 'parasız' satış dönemi! İlanlarda bu yöntem patladı

Araç ve konutta 'parasız' satış dönemi! İlanlarda bu yöntem patladı

Yüksek faiz oranları ve kredi musluklarının daralması, piyasada nakit akışını durma noktasına getirirken; gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinde geleneksel satış yöntemlerinin yerini "barter" (takas) modeli aldı. 

Altın yatırımcısının "bekle-gör" pozisyonuna geçmesiyle derinleşen likidite krizi, dijital ilan platformlarında 'takasa açık' ibareli portföy sayısını rekor seviyeye taşıdı.

Uzmanlar bu yöntemin risklerini karşı vatandaşları uyarıyor. İşte mübadele döneminden detaylar...

Araç ve konutta 'parasız' satış dönemi! İlanlarda bu yöntem patladı

BANKA KREDİLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ 

Türkiye genelinde hem gayrimenkul hem de otomotiv piyasası, banka kredilerinin durma noktasına gelmesiyle birlikte son yılların en büyük likidite krizini yaşıyor. Nakit paraya erişme sıkıntısı yaşayan yatırımcı ve ihtiyaç sahibi vatandaş, çareyi geleneksel ‘takas’ yönteminde buldu.

Araç ve konutta 'parasız' satış dönemi! İlanlarda bu yöntem patladı

İkinci el otomobil ilanlarında ‘gayrimenkul ile takas olur’, konut ilanlarında ise ‘lüks araç takasına uygun’ ibareleri her geçen gün artıyor. Dijital platformlardaki verilere göre, sadece gayrimenkul tarafında 4 bin 679 mülk doğrudan takas seçeneğiyle beklerken, otomobil piyasasında da benzer bir trafik yaşanıyor; lüks araçlar artık konut alımında peşinat ya da ödeme aracı olarak kullanılıyor.

konut ev satışı

NAKİT PARA DÖNGÜSÜNÜ BEKLEMEDEN 

Piyasadaki bu dönüşüm, likiditenin çekildiği bir ortamda varlıkların el değiştirmesini sağlayan tek damar hâline geldi. Taraflar, nakit para döngüsünü beklemeden araçlarını dükkânla, evlerini ise üst segment otomobillerle takas ederek değer koruma yoluna gidiyor. 

Özellikle İstanbul gibi metropollerde yüksek değerli dairesini nakde çeviremeyen mülk sahipleri, mülklerini daha hızlı likite dönebilecekleri araç parkurları veya Anadolu’daki ticari arsalarla değiştirmeyi tercih ediyor, otomobiller ev peşinatı gibi kullanılıyor. Öte yandan altın yatırımı olanların da beklemede olduğu, mülk alımı ile ilgili yıl sonunu beklediği ve altındaki duruma göre harekete geçme potansiyelleri olduğu da ifade ediliyor.

konut satışı

PARA YERİNE ANAHTAR DÖNEMİ 

Emlak Danışmanı Mert Aksoy, piyasadaki tıkanıklığın takasla aşıldığını belirterek “Portföyümüzdeki ilanların yarısından fazlasında artık ‘takas’ şartı var. Müşterimiz dairesini satıp nakit parayı bankaya yatırmak yerine, o parayla alacağı aracı veya arsayı doğrudan takasla getirmemizi istiyor. Tapu dairelerinde artık nakit sayılmıyor, anahtar teslim ediliyor, mülklerin anahtarı değişiyor, kredi maliyetinden de tasarruf ediliyor” dedi.

araba ilan

ARABA KONUT PEŞİNATINA DÖNÜŞTÜ 

Galeri İşletmecisi Selim Erden “Eskiden insanlar arabasını yenilemek için galeriye gelirdi, şimdi konut alabilmek için elindeki lüks aracı takasa sunuyor. Özellikle ikinci el piyasasında nakit akışı yavaşladığı için, elimizdeki araçları arsalarla veya ticari mülklerle takas ederek stoklarımızı eritiyoruz. Lüks segment bir araç, bugün konut alımında bankadan alınacak krediden çok daha hızlı ve güvenilir bir ödeme aracı kabul ediliyor." dedi.

taşıt kredisi

TAŞIT VE KONUT KREDİSİNDE GERİLEME 

2026 Mart ayı verileri, kredi piyasasındaki daralmayı ortaya koydu. Konut kredisi hacmi, yılbaşından bu yana sınırlı artsa da, rakamlar enflasyon ve konut fiyatlarındaki artış karşısında reel gerilemeye işaret ediyor. Taşıt kredilerinde ise düşüş daha sert. Ocakta 92 milyar TL olan taşıt kredisi hacmi, nisan başında 85,8 milyar liraya geriledi ve 3 ayda yaklaşık yüzde 6,7 küçülme yaşandı.

Ev araba satışı

TAKAS SÖZLEŞMESİNE DİKKAT 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; zzmanlar, hızla büyüyen takas ticaretinde yaşanabilecek risklerine karşı vatandaşları uyarıyor. Buna göre; Takasa konu olan araç ve gayrimenkullerin değeri mutlaka bağımsız ekspertizle belirlenmeli. Araçlarda hasar kaydı, gayrimenkullerde ipotek ve haciz gibi unsurlar detaylı şekilde incelenmeli. Dolandırıcılık ihtimaline karşı tapu ve noter işlemleri öncesinde hukuki güvence sağlayan bir “takas sözleşmesi” yapılması da alınması gereken tedbirler arasında. Ayrıca ileride vergi cezası ve hak kaybı yaşanmaması için devir işlemlerinde gerçek bedellerin beyan edilmesi büyük önem taşıyor.

