Araçlara akaryakıt yüklemek için takılacak UTTS'ye ilişkin kafaları karıştıran iddia! Darphane'den cevap geldi

09 Aralık 2024 17:55 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:57

Ticari araç sahipleri artık akaryakıt yükleyebilmek için UTTS ( Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) taktıracak. Ancak sistem ve maliyetleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Sözcü gazetesinde yer alan haberleri yalanlayan Darphane, ihale süreçlerinin usul ve esaslara uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı. İşte detaylar...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 'Maliyeti 1 dolar ama vatandaş 2 bin lira ödeyecek' iddiası!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 'Maliyeti 1 dolar ama vatandaş 2 bin lira ödeyecek' iddiası!

Darphane​ ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin yüklenici firmayla ilgili ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı. Sözcü gazetesinde yer alan haberleri yalanlayan Darphane, tüm ihale​ süreçlerinin yasalara uygun ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını vurguladı.

Darphane tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinin UTTS​ çiplerinin İsrail’den temin edildiği yönündeki iddialarının çürütülmesinin ardından, yüklenici firma hakkında yeni iddialar ortaya atıldığı belirtildi. Genel Müdürlük, “Bu kasıtlı ve yalan haberler için Sözcü gazetesine dava açacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.

İHALEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada, 10 Kasım 2023’te gerçekleştirilen ihalenin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yapıldığı belirtildi. İhaleye benzer teknolojilere sahip ve yeterliliği olan firmaların katıldığı ifade edilerek şu detaylar paylaşıldı:

-Teknik yeterlilik değerlendirmesi sonunda en düşük teklifi veren firma seçildi.

-Firmadan gerekli teminatlar alınarak sözleşme imzalandı.

-Tüm işlemler usule uygun, rekabete açık ve hesap verilebilir şekilde yürütüldü.

SÖZCÜ GAZETESİNİN İDDİASINA CEVAP

Sözcü gazetesinin, ihaleyi kazanan firmanın bilançosunda zarar görünmesi üzerinden algı oluşturduğunu savunan Darphane, bu durumun mevzuata göre ihaleye engel oluşturmadığını belirtti. Açıklamada, “18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslara ve ilgili Bakanlık onayına uygun hareket edilmiştir” denildi.

ARAÇLARA NE YAPILACAK?

UTTS Projesi'nin, akaryakıt satışlarında yaşanan suistimalleri önlemek ve vergi kaybını engellemek amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Ticari taşıtlara taşıt tanıma birimleri takılacak.

Akaryakıt istasyonlarına UTTS donanımları monte edilecek.

BİREYSEL ARAÇLARA MALİ YÜK OLMAYACAK

Bireysel araç sahipleri için ise herhangi bir mali yükün söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, Temmuz 2025 itibarıyla sıfır araçların taşıt tanıma birimleri, üretici ya da ithalatçılar tarafından temin edilecek.

Darphane, vatandaşlardan teyit edilmemiş haberlere itibar etmemelerini istedi ve projeye ilişkin bilgi almak isteyenlere kapılarının açık olduğunu belirterek açıklamasını, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sonlandırdı.