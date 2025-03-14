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 | Bengül Büyükhan

Araçlara alkol kilidi geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte şartlar...

Araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin şartlar belirlendi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre araçlarda sahip olması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için şartlar açıklandı. Bu düzenleme ile alkol kilidi sayesinde sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenmesi hedefleniyor.

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Araçlara alkol kilidi geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte şartlar...
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 12:07

Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Otomobillerle ilgili yapılan yeni düzenlemede alkol kilidi için gerekli teknik şartlar tek tek belirlendi. 2024 yılında çıkartılan olay veri inceleme kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin devamı olan düzenleme ile, bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikleri belirlenmiş oldu. Teknik şartnamelerin belirlenmesinin ardından, bu cihazların araçlara montajı konusunda son adım da atılmış oldu.

CİHAZ ALKOL ORANINI BELİRLİYOR

Sistem, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranını belirliyor. Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek.

Daha önce çıkartılan yönetmelikte, amaç, "Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasları belirlemektir." olarak tanımlanmıştı.

Araçlarda, alkol kilidinin hemen yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak.

ALKOL ORANI YÜKSEKSE ARAÇ ÇALIŞMIYOR

Alkol kilidi, şoförlerin aracı çalıştırmadan önce nefes kontrolü yapmaları esasına dayanıyor. Bu test sonrası alkol oranına göre araç sürücüyü uyarıyor ve alkol oranı yüksekse araç çalışmıyor. Birçok farklı modeli bulunan sistemin anahtara üflemeli gibi olanları da var. Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı. Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.

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#alkol kilidi
#Ekonomi
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