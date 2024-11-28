Aralık ayı ekonomide fırtına estirecek

28 Kasım 2024 12:05 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 12:41

Başta işçi olmak üzere tüm vatandaşların gözü asgari ücret zammında. 2024'ün son ayı aralık ekonomi adına kritik bir ay olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeni asgari ücreti açıklayacak. Öte yandan TÜİK üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verileri, kasım ayı dış ticaret verileri, kasım ayı enflasyon rakamları ve bütçe maratonu aralık ayında gelecek.

Asgari ücret zammı 85 ayrı kalemi vuracak! Borcu olan varsa hemen ödesin: O oran cüzdanları sıkıştıracak

Asgari ücret zammı 85 ayrı kalemi vuracak! Borcu olan varsa hemen ödesin: O oran cüzdanları sıkıştıracak

Ekonomi​ gündemi, aralıkta nefesini tutacak. 2024'ün son ayı 2025 yılının ekonomi rotasını belirleyecek. GSYH'nin 3. çeyrek verileri, dış ticaret rakamları, kasım ayı enflasyonu ve yeni asgari ücret bu ayda belli olacak. Ayrıca bütçe maratonu Genel Kurulda devam edecek. İşte 85 milyonu ilgilendiren aralık ayı ekonomik takvimi.

EKONOMİDE ARALIK AYI RÜZGARI

Çalışanın merakla beklediği zam görüşmeleri için geri sayım başladı. Aralık ayı tüm vatandaşları ilgilendiren ekonomik gelişmelere sahne olacak. İşçi aylar öncesinde aralık ayını beklemeye başladı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Milyonlarca çalışanın kaderi ayın sonlarında belli olacak. Komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yetkilileri temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de masada yer alacak.

BÜYÜME VERİLERİ YARIN AÇIKLANACAK

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verileri yarın belli olacak.

2 ARALIK'TA DIŞ TİCARET VERİLERİ GELECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini 2 Aralık'ta Ankara'da açıklayacak. Bolat, yılın 10'uncu ayına ilişkin verileri paylaşacak.

KRİTİK KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANACAK

3 Aralık'ta kasım ayı enflasyon verileri belli olacak. Böylece 5 aylık enflasyon ortalaması ortaya çıkacak.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VE İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri 10 Aralık'ta belli olacak.

GSYH​ VERİLERİ 12 ARALIK'TA

TÜİK, 12 Aralık'ta 2023 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini ilan edecek. Aynı gün Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuna duyuracak.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı 16 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri de belli olacak.

Bütçe görüşmeleri ise Genel Kurulda 9 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık'a kadar devam edecek.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası aralık ayına ilişkin faiz kararını 26 Aralık'ta duyuracak.