Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı! İşte 6 aylık enflasyon farkı

03 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:22

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaşı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda yüzde 44,38 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), aralık ayı enflasyon​ verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 1,03 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, aralıkta TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 45,21 olacağı yönündeydi.

ENFLASYON YILLIK YÜZDE 44,38 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE YILLIK YÜZDE 43,94

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.