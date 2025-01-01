Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte 6 aylık enflasyon farkı için kritik tarih

01 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:44

Geride bıraktığımız 2024 yılı ikinci 6 ay için emekli ve memur zammı adına aralık enflasyonu kritik önem taşıyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları bu hafta içi açıklanacak. Yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları milyonların kaderini belirleyecek.

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Aralık ayı enflasyon​ rakamlarının açıklanmasına sadece günler kaldı. Enflasyon beklentilerinin ortalaması ekonomistler​ tarafından belirlenirken vatandaşlar net oranı merak ediyor. Piyasalarda gözler enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihte. 6 aylık fark ise ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Böylece emekli ve memur maaş zamları başta olmak üzere birçok ödeme değişecek.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da, yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKACAK

Aylık enflasyon 5 aylık sırasıyla;

Temmuz ayında 3,23,

Ağustos ayında 2,7,

Eylül ayında 2,97,

Ekim ayında 2,88,

Kasım ayında ise 2,24 oldu.

Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli zammında etkili olacak 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,57'lik zam farkını cebine koydu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 4,15 oldu.Geriye ise 6 aylık fark için sadece aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

ARALIK ENFLASYONU BEKLENTİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistler ayrıca bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.