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Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:11

TÜİK, tüm piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Aralık ayı kira artış oranı 2024 ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Temmuz 2024'ten beri TÜFE ortalaması ile belirlenen kira zam oranı ortaya çıktı. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren aralık ayı kira artış oranı 12 aylık ortalaması ile güncel kira zam tavanını belirledi.

Son olarak açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte aralık ayı kira zammı belli oldu. Aralık ayı konut ve işyeri kira artış oranı için gözler TÜİK'e çevrilmişti. Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından açıklanan veri ile belli oldu.  Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. 

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı - 1. Resim

ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NETLEŞTİ

Konut​ ve işyeri​ için aralık​ ayı kira artış oranı hesaplaması TÜİK verilerinin ardından belli oldu. TÜİK'in kasım ayı enflasyon​ rakamlarını açıklamasıyla netlik kazanan veri  konut​ ve işyeri​ kirasına en fazla yapılacak artışı oranını ev sahibi ve kiracılara verdi.

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı - 2. Resim

TÜİK KASIM AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Kira zam oranı TÜİK tarafından 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00 da açıklandı. 

2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 oldu.  Böylece 12 aylık ortalama yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı - 3. Resim

ARALIK AYI KİRA HESAPLAMA ORANI KAÇ OLDU?

TÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 oldu. Kira artış oranı, TÜFE'deki artış oranına göre netleşmiş oldu.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu hesaplamaya göre yapacak.

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: İşte konut ve iş yeri kira artış oranı - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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