Aralık ayı konut kredisi faiz oranları belli oldu! 1 milyon lira ev kredisi geri ödemesi ne kadar?

04 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:15

Konut kredi faizleri için aralık ayı ödeme tablosu belli oldu. Ev almayı düşünen milyonlarca vatandaş, 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon lira gibi konut kredisi tutarlarının faiz oranlarını araştırmaya başladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde son iki ayda konut satışları artarken uzmanlar ev fiyatlarının daha da yukarı çıkacağını ifade ediyor. Yüzünü yeniden gayrimenkule çeviren vatandaşlar ev alabilmek için konut kredisi faiz oranlarını sorguluyor. İşte aralık ayı konut kredileri taksit sayısı ve ödeme planları.

Konut kredisi hesaplama motorları yeniden sıklıkla sorgulanmaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisiyle ilgili gerekli bilgileri araştırıyor. Bu kapsamda bankaların sunmuş olduğu konut kredi faizlerinde yaşanan düşeşler dikkatleri çekiyor. Konut kredisi faiz oranlarında bankalar tahsisli 120 ay vadelerle önemli fırsatlar sunuyor. İşte banka​ banka aralık ayı konut kredi faizleri. ARALIK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEME PLANI Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. En avantajlı konut kredisi sunan bankalar belli oldu. Faizlerde yaşanan düşüşler vatandaşın yeniden konuta dönmesine neden oldu. İşte bankalara göre konut kredi faizleri. EN AVANTAJLI KONUT KREDİSİ SUNAN BANKA Yapılan listeye göre şu anda en avantajlı konut kredisi faizini QNB Bank veriyor. Banka 2,84 konut kredisi faizi ile vatandaşa önemli fırsatlar sunuyor. BANKA BANKA KREDİ FAZİLERİ Bankaların sunmuş olduğu konut kredi faizlerinde yaşanan düşeşler aralık oranlarına yansıdı. Aralık ayında konut kredi faiz oranları şöyle sıralandı; QNB STANDART MORTGAGE Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI Kar Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL ALBARAKA TÜRK KONUT FİNANSMANI Kar Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI Kar Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL ING KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 33.121,69 TL

Toplam Ödeme: 3.990.862 TL ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.044.172 TL VAKIFBANK SIFIR KONUTLARA SARIPANJUR KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI Kar Payı Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 39.785,30 TL

Toplam Ödeme: 4.784.801 TL DENİZBANK MORTGAGE KREDİSİ Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL ICBC BANK TURKEY YENİ EVİM KREDİSİ Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 46.111,34 TL

Toplam Ödeme: 5.546.620 TL ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 52.613,36 TL

Toplam Ödeme: 6.326.803 TL ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 58.961,37 TL

Toplam Ödeme: 7.089.924 TL ODEA KONUT KREDİSİ Faiz Oranı: %6,99

Aylık Taksit: 69.921,06 TL

Toplam Ödeme: 8.401.103 TL İlgili Haberler Dikkat çeken asgari ücret ve faiz indirimi kulisi! Merkez Bankası Başkanı ile iş dünyasının görüşmesi sızdı İslam Memiş'in planı ortaya çıktı! "Yıl bitmeden altın ve dolarda son operasyona hazırız"