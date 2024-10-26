Aralık yaklaştı, tablo netleşti! İktisatçı Mahfi Eğilmez asgari ücret zammını açıkladı

26 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:29

Asgari ücret zammına yönelik hesaplamalar gelmeye devam ediyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez ocak 2025 asgari ücret zammını hesapladı. “Satın alma gücü 2024’ün de gerisine düşecek” diyen Eğilmez, 2025’te yüzde 25 enflasyonun mümkün olmadığını açıkladı.

Emekli, memur maaşı ve asgari ücret zammı için son sözü söyledi! "Beklenti içinde olmayın, hayal kırıklığı yaşayacaksınız"

Emekli, memur maaşı ve asgari ücret zammı için son sözü söyledi! "Beklenti içinde olmayın, hayal kırıklığı yaşayacaksınız"

Asgari ücret​ zammında son durum çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Aralık ayında 2025​ yılı asgari ücret pazarlığı başlayacak. Taraflar masaya oturmadan asgari ücret tahminleri gelmeye devam ediyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez, son günlerin tartışma konusu olan asgari ücret zam​ oranları hakkına bir yazı yazdı. Asgari ücrette 2025 yılında ne kadar zam yapılmalı, sorusuna cevap verdi.

ASGARİ ÜCRETE GELECEK ZAM ORANINI AÇIKLADI

Ekonomistlerin odağında bulunan asgari ücret artışı için beklentiler arttı. Temmuz ayında zamlanmayan asgari ücret enflasyona yenildi. IMF’nin ve özellikle yabancı yatırım kurumlarının yüzde 25 oranında zam beklentisinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmasında Türkiye'de ocak ayında yapılacak asgari ücrete zammın yüzde 25 olacağı mesajını verdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh da yüzde 25 önerisini verdi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Asgari Ücret Ne Kadar Artırılmalı?” başlıklı yazısında, zamma yönelik beklentilerini ve yüzde 25 senaryosunu değerlendirdi.

Yazısından öne çıkanlar şöyle;

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

"Asgari ücret 2024 başında bütün yıl uygulanmak üzere 17.002 lira (net) oldu. 2024 yılında yıllık ortalama enflasyon​ oranının yüzde 50 dolayında olacağı düşünülürse asgari ücretin 2024 yılı süresince yitirdiği satın alma gücünü yeniden yakalayabilmesi için 2025 başında en az bu oranda zam yapılması gerekir. Ki bu da asgari ücretin (17.002 x 1,50 =) 25.503 lira olarak belirlenmesi demektir.

Asgari ücreti 2025 yılında kamu kesiminin beklediği enflasyon oranına göre artırmayı planlayanların düşüncesi mevcut asgari ücrete yüzde 25 zam yapmak şeklinde ortaya çıkıyor. Bu görüşün kabul görmesi halinde asgari ücretin satın alma gücü 2024 yılı başındaki asgari ücretin satın alma gücünün çok gerisine düşmüş olacak.

Bu beklentilerle 2025 enflasyon oranının kamu kesiminin beklediği gibi yüzde 25 oranında çıkması mümkün değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki “beklentiler büyük ölçüde gerçekleşmeyi belirler.

Merkez Bankası anketindeki tahminleri veya TÜRK-İŞ’in tespitlerini dikkate alırsak asgari ücrete yüzde 50’nin altında yapılacak zammın 2025 için beklenen enflasyonun bile yarısında kalacağını görmüş oluruz."